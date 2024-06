Per E-Mail teilen

Legende: Wird YB lange nicht zur Verfügung stehen Der neue Stürmer Facinet Conte. Imago/PanoramiC

Conte fehlt monatelang

Grosses Pech für den neuen YB-Stürmer Facinet Conte: Der 19-jährige Nationalspieler Guineas hat sich einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen und muss in den nächsten Tagen operiert werden. Conte, der in der vergangenen Ligue-2-Saison für Bastia 6 Tore in 21 Partien erzielt hatte, zog sich die Verletzung im Training ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu. Er wird YB monatelang fehlen.