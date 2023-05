Legende: Steht bald in Basel an der Seitenlinie Kim Kulig. Imago/Sports Press Photo

Kulig folgt auf Greulich

Kim Kulig übernimmt kommende Saison den Trainerposten bei den FCB-Frauen. Die 33-jährige Deutsche folgt am Rheinknie auf Katja Greulich, die den Klub Ende dieser Spielzeit verlassen wird. Kulig ist in Deutschland ein grosser Name im Frauenfussball. Beim Hamburger SV und beim 1. FFC Frankfurt spielte sie lange Zeit mit der Schweizer Nationalspielerin Ana Maria Crnogorcevic zusammen. Für Deutschland bestritt Kulig 33 Länderspiele. Vor ihrem Wechsel nach Basel, wo sie für zwei Jahre unterschrieb, war Kulig als Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg tätig.

Einsprache von Sion gutgeheissen

Die Swiss Football League hat die Einsprache des FC Sion gegen den Umfang der Sperre von David Bettoni gutgeheissen. Die Sanktion wird von zwei Partien auf ein Spiel reduziert. Die Sperre hat der 51-jährige Franzose bereits am 16. April gegen die Grasshoppers abgesessen. Bettoni wurde am 8. April gegen Servette des Feldes verwiesen, nachdem er absichtlich einen Gegenstand auf das Spielfeld getreten hatte.