Legende: Kommt aus der italienischen Serie C Moussa Baradji. zvg

Franzose Baradji verstärkt Yverdon

Yverdon setzt seine Einkaufstour fort. Der Klub aus dem Waadtland hat den Franzosen Moussa Baradji (23) von Legnano aus der italienischen Serie C für zwei Jahre verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wird Trainer Alessandro Mangiarratti bereits am Samstag am ersten Spieltag der Super League zur Verfügung stehen. Yverdon empfängt im Stade Municipal den FC Zürich.