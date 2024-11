Legende: Galt bei Wil als Wunschlösung Michael Lang (l.) und Vorgänger Jan Breitenmoser. zVg

Lang wechselt vom Rasen ins Büro

Michael Lang wird neuer Sportchef beim FC Wil. Der 33-Jährige tritt die Nachfolge von Jan Breitenmoser an, der den Ostschweizer Klub am Ende der Saison verlassen wird. Bis dahin soll der ehemalige Schweizer Nationalspieler schrittweise in seine neue Rolle eingearbeitet werden. Lang spielte in seiner aktiven Karriere für St. Gallen, GC, Basel und Borussia Mönchengladbach. Seit Ende Juli und der Auflösung seines Vertrags beim FCB war er ohne Klub.