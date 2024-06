Legende: Wechselt innerhalb von Lausanne Alban Ajdini schliesst sich nach dem Abstieg dem Stadtrivalen im Oberhaus an. Freshfocus / Pascal Müller

Ajdini schliesst sich Lausanne-Sport an

Alban Ajdini spielt auch in der kommenden Saison in der Super League. Der 24-jährige Offensivspieler, der mit Stade-Lausanne-Ouchy abstieg, wechselt zu Stadtrivale Lausanne-Sport. Bei den Waadtländern unterschrieb er einen Vertrag bis 2027. Der ehemalige Servette-Junior spielte die letzten dreieinhalb Jahre für den Quartierklub Ouchy. In der vergangenen Saison stand er in 36 von 38 Partien auf dem Platz und erzielte 8 Tore. Im Herbst 2023 absolvierte er sein (bisher) einziges Länderspiel für den Kosovo.

00:36 Video Archiv: Ajdini trifft gegen den FCB Aus Sport-Clip vom 01.10.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Sforza neuer Trainer in Schaffhausen

Ciriaco Sforza kehrt gut drei Jahre nach seiner Absetzung beim FC Basel ins Trainermetier zurück. Der 54-jährige Ex-Nationalspieler wird neuer Coach des FC Schaffhausen in der Challenge League. Über die Vertragslaufzeit machten die Munotstädter keine Angaben. Sforzas bisherige Trainerstationen waren nebst Basel der FC Luzern, GC, Wohlen, Thun und Wil. In Schaffhausen folgt Sforza auf den Deutschen Christian Wimmer.