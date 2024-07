Legende: War zuletzt ein Wandervogel Konrad de la Fuente. imago images/Ricardo Larreina Amador

Lausanne verpflichtet De la Fuente

Der FC Lausanne-Sport übernimmt von Olympique Marseille den Amerikaner Konrad de la Fuente. Der 23-jährige Flügelspieler erhält einen Dreijahresvertrag. Konrad de la Fuente stammt aus Miami und wurde ab dem 12. Lebensjahr im renommierten Ausbildungszentrum La Masia des FC Barcelona ausgebildet. Mit 19 spielte De la Fuente unter Ronald Koeman für Barcelona in der Champions League. Der amerikanische Internationale wechselte 2021 zu Olympique Marseille, wurde nach Einsätzen für die Franzosen aber zuerst nach Griechenland (Olympiakos Piräus) und dann nach Spanien (Eibar) ausgeliehen.

Luzern leiht Toggenburger aus

Nando Toggenburger hat seinen Vertrag beim FC Luzern bis zum 30. Juni 2027 verlängert und wird für eine Saison an Stade Lausanne-Ouchy verliehen. Der 20-Jährige unterschrieb im Juli 2022 seinen ersten Profivertrag und absolvierte in seiner ersten Saison vier Kurzeinsätze für den FC Luzern. In der vergangenen Saison spielte der Mittelstürmer auf Leihbasis beim FC Thun (6 Tore, 2 Vorlagen) und verpasste mit den Berner Oberländern nur knapp den Aufstieg in die Super League.