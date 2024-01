Legende: Kam bei Udinese zuletzt kaum noch zum Einsatz Simone Pafundi. Imago Images/Franco Romano

Pafundi stösst von Udinese zu Lausanne

Lausanne-Sport hat die italienische Nachwuchshoffnung Simone Pafundi verpflichtet. Der 17-jährige Offensivspieler wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Serie-A-Klub Udinese zum Super-League-Aufsteiger. Danach besitzen die Waadtländer eine Kaufoption für Pafundi, der mit 16 Jahren in der höchsten italienischen Liga debütierte, zuletzt bei seinem Stammklub aber kaum noch zum Einsatz kam. Am 16. November 2022 gab Pafundi im Alter von nur 16 Jahren und 247 Tagen sein Debüt für die «Squadra Azzurra». Damit war er der jüngste Spieler der italienischen Nationalmannschaft seit über 100 Jahren. In seinem Heimatland werden grosse Stücke auf ihn gehalten.