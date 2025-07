Legende: Schliesst sich Lausanne-Sport an Brandon Soppy. IMAGO / Moritz Müller

Soppy heuert bei Lausanne an

Lausanne-Sport hat den Franzosen Brandon Soppy unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige unterschreibt einen bis 2028 gültigen Vertrag, wie der Klub aus der Super League mitteilt. Soppys Karriere kam nach vielversprechendem Beginn ins Stocken. Als 18-Jähriger debütierte er mit Stade Rennes in der Ligue 1 und wechselte bald darauf nach Italien. Bei Udinese und Atalanta Bergamo kam der Spieler, der im Mittelfeld oder in der Verteidigung meist auf der Aussenposition eingesetzt wurde, zu einigen Partien in der Serie A. Nachdem er zuletzt nur noch im Reserveteam Bergamos spielte, will der ehemalige U20-Nationalspieler seine Karriere in Lausanne neu lancieren.

Super League