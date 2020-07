YB übernimmt Lefort definitiv

Die Young Boys binden den 26-jährigen Verteidiger Jordan Lefort mit einem bis Sommer 2023 gültigen Vertrag an sich. Die Berner machten Gebrauch von einer Option im Leihvertrag mit dem Franzosen, der auf die Rückrunde der laufenden Saison von Amiens gekommen war. Beim Schweizer Meister begann Lefort in der Innenverteidigung, bevor ihn YB-Trainer Gerardo Seoane zuletzt mehrfach auf der linken Abwehrseite einsetzte.

Nati-Heimspiele im November in Basel und Luzern

Die Austragungsorte der letzten beiden Heimspiele des Schweizer Nationalteams im Jahr 2020 sind bekannt. Die Mannschaft von Vladimir Petkovic empfängt Spanien am 14. November in Basel und die Ukraine am 17. November in Luzern. Beides sind Partien im Rahmen der Nations League, Anspielzeit ist jeweils um 20.45 Uhr. Ob und wie viele Zuschauer zugelassen sein werden, ist noch offen. Bereits bekannt war, dass die Schweiz zuvor am 11. November in Brüssel ein Testspiel gegen Belgien bestreitet.