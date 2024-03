Legende: Tritt im Sommer einen neuen Job an Stephan Lichtsteiner. imago images/Nicolo Campo

Lichtsteiner in die 1. Liga Classic

Stephan Lichtsteiner hat auf kommenden Sommer einen neuen Job. Der 108-fache Schweizer Nationalspieler (8 Tore) und langjährige Captain der Nati wird Trainer des 1.-Ligisten Wettswil-Bonstetten. Dies vermeldete der Verein aus dem Zürcher «Säuliamt» am Montagmittag auf seiner Homepage. Der 40-jährige Lichtsteiner wohnt in Wettswil und spielt auch für die Senioren des FCWB. Der aktuelle Trainer, Sergio Colacino, kündigte seinen Rücktritt auf Ende Saison an, denn er möchte mehr Zeit für seine Familie haben. Aktuell ist Lichtsteiner noch Trainer der U16 des FC Basel.

Luzerns Chader mit Muskelfaserriss

Luzern muss im Kampf um den Einzug in die Finalrunde der Super League mindestens einen Monat ohne Sofyan Chader auskommen. Der 23-jährige französische Offensivspieler zog sich am Sonntag bei der 1:2-Niederlage bei Stade-Lausanne-Ouchy einen Muskelfaserriss im Hüftbeuger zu. Wie der FCL mitteilte, wird Chader rund 4 bis 6 Wochen ausfallen.

Sauthier muss zuschauen

Aussenverteidiger Anthony Sauthier von Aufsteiger Yverdon-Sport fällt verletzt aus. Der 33-Jährige zog sich im Auswärtsspiel beim FC Winterthur eine Verletzung am Knie zu und musste in der Pause in der Kabine bleiben, beim 3:2-Sieg gegen den FCZ am Wochenende musste er zuschauen. Sauthier wird den Waadtländern rund 6 Wochen nicht zur Verfügung stehen. Die Partie gegen Winterthur war die erste in dieser Saison, die Sauthier als Captain bestritt. Sauthier stand bis zum Gastspiel in Winterthur immer in der Startelf von Yverdon und erzielte 2 Tore und bereitete 3 weitere vor.