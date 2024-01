Legende: Setzt seine Karriere vorerst in Belgien fort Heinz Lindner. Freshfocus/Martin Meienberger

Sion leiht Lindner an Saint-Gilloise aus

Der FC Sion leiht Goalie Heinz Lindner bis Saisonende an den belgischen Spitzenklub Union Saint-Gilloise aus. Der 33-jährige Österreicher erkrankte im Mai des vergangenen Jahres an Hodenkrebs. Während seiner Abwesenheit stieg Sion aus der Super League ab. Nach seiner Genesung spielte Lindner, der im Wallis noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, keine Rolle mehr in den Planungen des Klubs und kam lediglich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

03:48 Video Archiv: Lindners Eingewöhnung beim FC Sion Aus Sport-Clip vom 01.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 48 Sekunden.

Sabobo wechselt zum FC Zürich

Der FC Zürich hat die Verpflichtung des sambischen Offensivspielers Joseph Sabobo bekanntgegeben. Der 18-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Sabobo kommt aus Sambia von Athletico Lusaka FC nach Zürich und gehört dem Kader der sambischen U20-Nationalmannschaft an. Er bestritt im letzten Jahr bereits den Fifa Youth Cup mit dem FCZ.