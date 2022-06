Legende: Steht künftig im Kasten von Sion Heinz Lindner. freshfocus / Daniela Frutiger

Sion holt Lindner

Der FC Sion hat sich die Dienste von Torhüter Heinz Lindner gesichert. Der österreichische Nationaltorhüter verlässt den FC Basel und unterschreibt bei den Wallisern einen Vertrag bis 2025. Lindner war 2020 nach Basel gestossen und stand in der abgelaufenen Super-League-Saison in jedem Spiel auf dem Platz. Nach der Verpflichtung von Marwin Hitz als neue Nummer 1 hatte sich Lindners Abgang in Basel trotz Vertrag bis 2023 abgezeichnet. Welche Ablöse Sion für den Goalie überwiesen hat, ist nicht bekannt.