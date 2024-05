Legende: Wechselt ins Ausland Sayfallah Ltaief. Freshfocus/Pascal Muller

Ltaief und Djiga verlassen den FCB

Mittelfeldspieler Sayfallah Ltaief (ausgeliehen an Winterthur) und Innenverteidiger Nasser Djiga (ausgeliehen an Roter Stern Belgrad) verlassen den FC Basel per Ende Saison. Der offensive Mittelfeldspieler Ltaief schliesst sich ab der kommenden Saison dem niederländischen Eredivisie-Klub Twente Enschede an. Djiga, der im September 2023 leihweise zum serbischen Erstligisten wechselte, hat noch keinen neuen Klub gefunden.

YB verpflichtet Conte

Die Berner Young Boys gaben am Freitagabend die Verpflichtung von Facinet Conte bekannt. Der 19-jährige Stürmer kommt aus der zweithöchsten französischen Liga vom SC Bastia und unterschrieb einen Vertrag bis im Sommer 2029. Der Nationalspieler kam mit Guinea am diesjährigen Afrika-Cup bis in den Viertelfinal.

FCB: Barisic, Vouilloz und Dräger fallen verletzt aus

Der FC Basel beklagt nach dem 2:0-Heimsieg am Dienstag gegen Absteiger Stade Lausanne-Ouchy gleich drei verletzte Verteidiger. Wie der Klub auf X mitteilte, erlitt Adrian Barisic einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel. Nicolas Vouilloz, der ihn nach 40 Minuten ersetzte, zog sich eine Innenbandverletzung im linken Knie zu. Und der ebenfalls eingewechselte Mohamed Dräger fällt mit einer Sehnenverletzung an der Hüfte aus. Das Trio muss mehrere Wochen pausieren und steht dem FCB damit in den letzten beiden Meisterschaftsspielen am Samstag auswärts gegen die Grasshoppers und am Dienstag zuhause gegen Yverdon nicht mehr zur Verfügung.

05:00 Video Archiv: Basel siegt gegen SLO 2:0 Aus Sport-Clip vom 14.05.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten.

Winterthur und Schaffhausen erhalten Lizenz im zweiten Anlauf

Die Rekursinstanz für Lizenzen der Swiss Football League (SFL) hat die Rekurse des FC Winterthur und des FC Schaffhausen gutgeheissen und den beiden Klubs die Spielberechtigung für die Saison 2024/25 erteilt. Die Winterthurer hatten wegen nicht erfüllter Kriterien im Bereich der Infrastruktur in erster Instanz als einziger Verein aus der Super League keine Lizenz erhalten und mussten im Rahmen des Rekursverfahrens nachbessern. Auch dem FC Schaffhausen aus der Challenge League ist es gelungen, die verlangten Unterlagen und Bestätigungen einzureichen, nachdem dem Klub aus finanziellen Gründen die Lizenz erstinstanzlich verweigert wurde.

St. Gallens Diaby mit Gehirnerschütterung

Der FC St. Gallen muss am Montag in der zweitletzten Runde der Super League gegen Winterthur ohne Verteidiger Abdoulaye Diaby auskommen. Der 23-jährige Malier zog sich am Donnerstagabend bei der 1:3-Niederlage gegen die Young Boys eine Gehirnerschütterung zu. Wie der Klub mitteilte, verbrachte Diaby die Nacht auf Freitag zur Überwachung im Spital.