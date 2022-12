Legende: Bald wieder in Rot statt in Rot-Blau Sayfallah Ltaief. Freshfocus/Marc Schumacher

Ltaief bis Ende Saison zu Winterthur

Der FC Winterthur leiht den Flügelspieler Sayfallah Ltaief bis zum Saisonende vom FC Basel aus. Der 22-jährige Tunesier, der kein Aufgebot für die WM in Katar erhalten hat, spielte bereits von 2020 bis 2022 bei Winterthur und soll im vertrauten Umfeld zu mehr Spielpraxis kommen. In Basel reichte es ihm nur zu 10 Einsätzen in der 1. Mannschaft, wobei Ltaief ohne Skorerpunkt blieb.