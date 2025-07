Legende: In Berlin schaffte er den Durchbruch Kevin Behrens. Keystone

Sturm-Power für Lugano

Der langjährige Bundesliga-Stürmer Kevin Behrens wechselt in die Super League. Der FC Lugano sicherte sich für die nächsten zwei Saisons die Dienste des 34-jährigen Deutschen. Behrens wechselt ablösefrei ins Tessin, nachdem sein Vertrag beim VfL Wolfsburg Ende Juni ausgelaufen war. Nach 94 Partien in der 2. Bundesliga (31 Tore) gelang dem Mittelstürmer in der Saison 2021/22 bei Union Berlin unter dem damaligen Zürcher Trainer Urs Fischer der Sprung in die 1. Bundesliga. In insgesamt 106 Einsätzen in Deutschlands höchster Liga erzielte Behrens 16 Tore.

Diarrassouba zurück in die Super League

GC hat die Verpflichtung von Salifou Diarrassouba bekanntgegeben. Der Ivorer wechselt von ASEC Mimosas zu den «Hoppers». Der 23-Jährige unterschreibt ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier mit Option für ein weiteres Jahr. Diarrassouba kennt die Super League bereits: Während zwei Jahren spielte er für den FC St. Gallen. Dabei kam er auf 14 Einsätze in der höchsten Schweizer Spielklasse, ehe er zurück in die Elfenbeinküste zu ASEC Mimosas – dem Rekordmeister des Landes – wechselte.

Thun holt estnischen Nationalspieler

Super-League-Aufsteiger Thun hat den Mittelfeldspieler Mattias Käit verpflichtet. Der 27-jährige Este unterschrieb bei den Berner Oberländern einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison, wie der Klub mitteilt. Käit spielte seit Januar 2022 beim rumänischen Team Rapid Bukarest, für das der 60-fache Nationalspieler zeitweise auch als Captain auflief.

