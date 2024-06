Per E-Mail teilen

Legende: Nächster Halt Lugano Antonios Papadopoulos wechselt von Deutschland in die Super League. Imago/Sven Simon

Papadopoulos für 3 Jahre ins Tessin

Der FC Lugano hat den deutsch-griechischen Innenverteidiger Antonios Papadopoulos von Borussia Dortmund verpflichtet und den 24-Jährigen mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Papadopoulos spielte während den letzten 3 Saisons für den BVB und kam dabei 5 Mal in der Bundesliga und 2 Mal in der Champions League zum Einsatz. Meist spielte Papadopoulos mit der 2. Dortmunder Mannschaft in der 3. Bundesliga. Er gilt als zweikampfstarker Spieler und kann auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Ein Argentinier für den FCZ

Der FC Zürich verstärkt seine Innenverteidigung mit dem Argentinier Mariano Gomez. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Der 1,94 m grosse Gomez spielte in den letzten dreieinhalb Jahren für diverse Klubs in der dritten und vierten spanischen Liga, zuletzt für die 2. Mannschaft von Atlético Madrid.