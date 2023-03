Legende: Verletzte sich im Training Amir Saipi. freshfocus / Urs Lindt

Verletzungssorgen bei Lugano

Der FC Lugano muss mindestens drei Wochen ohne seinen Torhüter Amir Saipi auskommen. Der 22-Jährige hat sich im Training eine kleine Fraktur an der Elle des rechten Arms zugezogen. In den kommenden Tagen stehen weitere medizinische Untersuchungen an, die eine genauere Diagnose erlauben sollen. Saipi hatte schon zwischen Ende Januar und Anfang Februar vier Meisterschaftspartien aufgrund einer Verletzung verpasst.