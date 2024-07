Legende: «Bianconero» statt Grün-Weiss Gleiche Liga, anderer Arbeitgeber für Mattia Zanotti. ZVG

Zanotti unterschreibt in Lugano

Lugano hat sich die Dienste von Mattia Zanotti gesichert. Der 21-jährige Italiener, der in der letzten Saison von Inter Mailand an St. Gallen ausgeliehen war, unterschrieb im Tessin einen Vertrag bis 2028. Medienberichten zufolge soll Lugano eine Ablösesumme von rund 2,5 Millionen Euro an den italienischen Meister überweisen. Bei den Ostschweizern überzeugte der offensive Rechtsverteidiger in 34 Partien mit 3 Toren und 6 Assists. Von der SFL wurde er dafür ins Team der Saison gewählt.

Knezevic nach 3 Jahren in Belgien zurück in Luzern

Eine Woche vor dem Saisonstart in die Super League hat der FC Luzern seinen 4. Neuzugang in diesem Sommer verkündet. Mit Stefan Knezevic kehrt ein alter Bekannter in die Innerschweiz zurück. Der 27-Jährige kommt nach 3 Jahren bei Sporting Charleroi ablösefrei zurück in seine Heimat und wird dort mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Der Seetaler hatte die komplette Nachwuchsabteilung beim FCL durchlaufen und war von 2016 bis 2021 in der Super League 120 Mal für die Luzerner aufgelaufen. In Charleroi kam der Innenverteidiger in 3 Saisons auf 58 Einsätze in der höchsten belgischen Spielklasse.

01:09 Video Archiv: Knezevic verletzt sich bei Zusammenprall mit Van Wolfswinkel Aus Sport-Clip vom 25.11.2018. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.