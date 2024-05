Legende: Wird Schauplatz von Europacup-Spielen Die Stockhorn-Arena in Thun. Keystone/Peter Schneider

Thun bietet Stadion für Luganos Europacup-Spiele an

Der FC Thun gewährt dem FC Lugano für seine Europacup-Spiele in dieser und falls nötig in der nächsten Saison Gastrecht. Die Tessiner tragen ihre «Heimpartien» wegen des Umbaus des eigenen Stadions in der Stockhorn-Arena aus. Lugano, das die Meisterschaft in der Super League auf Platz 2 beendet hat, startet seine internationale Kampagne in der kommenden Saison Ende Juli in der zweiten Qualifikationsrunde für die Champions League. Das sanierte Stadion in Lugano soll Ende Mai 2026 eingeweiht werden.

04:56 Video Archiv: Lugano verliert in Zürich gegen Besiktas Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden.

Schirinzi komplettiert YB-Trainerteam

Die Verantwortlichen der Young Boys haben das Trainerteam komplettiert. Der 39-jährige Enrico Schirinzi stösst mit einem Zweijahresvertrag als zweiter Assistent von Chefcoach Patrick Rahmen zum Schweizer Meister. Rahmen wird zudem von Zoltan Kadar unterstützt. Schirinzi ist Rahmens Wunschlösung. Mit dem ehemaligen YB-Junior hat er bereits als Trainer des Schweizer U21-Nationalteams zusammengearbeitet.