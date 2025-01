Lugano-Topskorer Steffen 3 Wochen out

Legende: Muss eine längere Pause einlegen Renato Steffen. Freshfocus/Claudio Thoma

Luganos Steffen fällt aus

Super-League-Leader Lugano muss in den nächsten Spielen ohne Topskorer Renato Steffen (7 Tore/3 Vorlagen) auskommen. Der 33-Jährige unterzog sich am Samstag – beim 3:2-Sieg gegen Winterthur fehlte er gesperrt – aufgrund von Muskelbeschwerden in der vergangenen Woche einer MRT-Untersuchung. Diese ergab eine Verletzung der Adduktoren des linken Oberschenkels. Steffen wird deshalb rund 3 Wochen pausieren müssen.

Super League