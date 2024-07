Legende: Auch er konnte am 0:3 im Rückspiel nichts ändern Aldo Kalulu (r.), der einst beim FC Basel spielte. Keystone/Darko Vojinovic

Lugano muss gegen Partizan ran

Der FC Lugano trifft in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League am 8. und 15. August auf Partizan Belgrad. Die Serben schieden wie Lugano aus der Champions-League-Qualifikation aus. Sie unterlagen Dynamo Kiew mit dem Gesamtskore von 2:9. Das Hinspiel zwischen Lugano und Partizan findet in Thun statt. Bei Partizan steht unter anderem der Ex-Basler Aldo Kalulu unter Vertrag.

Basel gibt Onyegbule und Kayombo in die Challenge League ab

Der FC Basel leiht seinen Offensivspieler Adriano Onyegbule an den FC Schaffhausen aus. Beim Klub aus der Challenge League soll der 18-Jährige Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart, wie die Basler mitteilten. Onyegbule wechselte im Sommer 2022 aus der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig zum FCB und kam bisher zu vier Einsätzen in der 1. Mannschaft. Mehrheitlich spielte er für die U21, für die er in den beiden vergangenen zwei Jahren 39 Partien in der Promotion League bestritt. Ausserdem vermeldete der FCB, dass Axel Kayombo für eine Saison zu Stade-Lausanne-Ouchy ausgeliehen wird. Der Vertrag mit dem 18-jährigen Franzosen wurde gleichzeitig bis 2026 verlängert.

Yverdons Malula zu Stade-Lausanne-Ouchy

Breston Malula verlässt Yverdon-Sport. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt zu Super-League Absteiger Stade-Lausanne-Ouchy in die zweithöchste Liga. Der schweizerisch-kongolesische Doppelbürger entstammt dem YB-Nachwuchs und stiess 2021 von Chiasso an den Neuenburgersee. Für Yverdon absolvierte Malula in drei Saisons 61 Spiele und erzielte 4 Tore.