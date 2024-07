Legende: Von Lugano nach England Zan Celar. KEystone/Jean-Christophe Bott

Zan Celar wechselt nach England

Der Slowene Zan Celar verlässt den FC Lugano per sofort und wechselt in die englische Championship zu den Queens Park Rangers. Der Stürmer wurde in der vergangenen Saison mit 14 Treffern Torschützenkönig der Super League. Zuletzt war der 25-Jährige mit Slowenien an der Europameisterschaft aktiv. Insgesamt kam Celar in 118 Partien für Lugano zum Einsatz und erzielte dabei 51 Treffer.

Franzose Baradji verstärkt Yverdon

Yverdon setzt seine Einkaufstour fort. Der Klub aus dem Waadtland hat den Franzosen Moussa Baradji (23) von Legnano aus der italienischen Serie C für zwei Jahre verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wird Trainer Alessandro Mangiarratti bereits am Samstag am ersten Spieltag der Super League zur Verfügung stehen. Yverdon empfängt im Stade Municipal den FC Zürich.