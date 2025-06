Legende: Wechselt ins Wallis Josias Lukembila. Freshfocus/Martin Meienberger

Lukembila schliesst sich Sion an

Der FC Sion hat am Mittwoch die Verpflichtung von Flügelspieler Josias Lukembila bekanntgegeben. Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison von Ligue-1-Aufsteiger Paris FC an den FC Winterthur ausgeliehen und wechselt nun fix ins Wallis. In Sitten unterschrieb Lukembila einen Vertrag bis 2029. Der Waadtländer erzielte in 26 Super-League-Einsätzen für den FCW 3 Tore und lieferte 3 Vorlagen.

Winterthur bedient sich bei Biel

Der FC Winterthur verstärkt sich in der Offensive. Die Eulachstädter haben Brian Beyer von Cupfinalist Biel verpflichtet. Der 28-jährige Mittelstürmer unterschieb in Winterthur für zwei Saisons. «Brian passt mit seiner Mentalität, seinem Torhunger und Teamgeist ausgezeichnet auf die Schützenwiese und wird für uns eine wertvolle Verstärkung sein», ist sich Sportchef Oliver Kaiser sicher. Der Franzose traf in der abgelaufenen Promotion-League-Saison in 16 Partien 9-mal und lieferte 4 Assists.

