Legende: Hier wurde noch das vorzeitige Karriereende befürchtet Fabian Lustenberger muss gegen Yverdon ausgewechselt werden. Claudio De Capitani/freshfocus

Kein vorzeitiges Karrierenende vom YB-Captain

YB-Captain Fabian Lustenberger fällt mehrere Wochen aus, er kann aber auf letzte Einsätze vor dem auf Ende Saison angekündigten Rücktritt hoffen. Lustenberger verletzte sich am Ostermontag im Super-League-Spiel in Yverdon am rechten Oberschenkel und musste deswegen kurz vor der Pause ausgewechselt werden. Wie die Berner am Mittwoch mitteilten, wird der 35-jährige Verteidiger «in den nächsten Wochen» fehlen. Das vorzeitige Ende seiner Karriere bedeutet die Verletzung aber nicht. Gemäss medizinischer Einschätzung wird Lustenberger noch im Verlauf dieser Saison wieder für Einsätze zur Verfügung stehen.