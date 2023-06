Legende: Trägt neu Blau-Weiss Teddy Okou. FC Luzern

Okou von Ouchy zu Luzern

Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy muss seinen besten Torschützen ziehen lassen. Stürmer Teddy Okou, mit 19 Toren Topskorer der abgelaufenen Challenge-League-Saison, spielt künftig für den FC Luzern. Bei den Innerschweizern unterschrieb der 25-jährige Franzose einen Vertrag bis 2026. «Okou ist stark im 1 gegen 1 und kann mit seiner Unberechenbarkeit seine Mitspieler immer wieder optimal in Szene setzen», kommentiert Sportchef Remo Meyer die Verpflichtung des Franzosen.

Zuffi von Sion zu Winterthur

Luca Zuffi kehrt zu seinem Stammklub FC Winterthur zurück. Der 33-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Zürchern einen Zweijahresvertrag. Zuffi, der Sohn von FCW-Legende und Assistenztrainer Dario Zuffi, stieg in der abgelaufenen Saison mit dem FC Sion in die Challenge League ab. Sein Vertrag im Wallis wäre noch eine Saison weitergelaufen. Über die Ablösemodalitäten machten die Klubs keine Angaben. Zuffi hatte 2007 in Winterthurs erster Mannschaft debütiert. Die weiteren Stationen des vierfachen Nationalspielers waren Thun und der FC Basel. Mit Basel gewann Zuffi 3 Meistertitel und einmal den Cup.

00:28 Video Zuffi wechselt von Sion zu Stammklub Winterthur Aus Sport-Clip vom 26.06.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Neuer Verteidiger für Lausanne-Ouchy

Stade Lausanne-Ouchy hat den Zuzug des französischen Innenverteidigers Sahmkou Camara vermeldet. Der 20-Jährige wechselt aus der vierthöchsten Liga Frankreichs von Pays de Grasse zum Super-League-Aufsteiger