Legende: Verletzte sich gegen GC Kevin Spadanuda. Keystone/Urs Flüeler

Hinrunde für Spadanuda gelaufen

Der FC Luzern muss in den kommenden Wochen auf Kevin Spadanuda verzichten. Der 26-jährige Offensivspieler verletzte sich am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen GC (2:0) kurz vor Schluss am linken Fuss. Untersuchungen ergaben eine Bänderverletzung, weshalb Spadanuda bis zur Winterpause keine Spiele mehr für den FCL bestreiten wird.

05:00 Video Archiv: Luzern feiert 2:0-Heimsieg gegen GC Aus Sport-Clip vom 05.11.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten.

Augustin fällt aus

Das Verletzungspech beim FC Basel hält an. Stürmer Jean-Kévin Augustin hat sich beim 2:1-Sieg gegen Yverdon einen Muskelbündelriss am rechten Oberschenkel zugezogen. Der FCB schätzt die Ausfalldauer des Franzosen auf «mehrere Wochen».