Legende: Kämpft sich von einer Verletzung zurück Diego Heller. Freshfocus/Martin Meienberger

Luzerns Heller soll bei Kriens zu Spielpraxis kommen

Luzerns Eigengewächs Diego Heller wird an Partnerklub SC Kriens in die Promotion League ausgeliehen. Der 19-jährige Heller unterzeichnete vor einem Jahr seinen ersten Profivertrag bis 2026. Im März 2024 erlitt er eine Handgelenksfraktur, die ihn zu einer mehrmonatigen Pause zwang. «Die Leihe zum SCK bietet ihm nun die Möglichkeit, nach seiner Verletzung wieder vollständig in den Spielbetrieb zurückzukehren und wichtige Spielpraxis zu sammeln», schrieben die Luzerner in einem Communiqué.