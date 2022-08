Legende: Ist ab sofort in der Super League zu bestaunen Sofyan Chader. FC Luzern

Chader wechselt per sofort zu Luzern

Der FC Luzern rüstet in der Offensive auf. Die Innerschweizer vermeldeten am Donnerstag den Zuzug von Sofyan Chader. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt vom französischen Erstligisten Clermont Foot und unterschrieb beim FCL einen Vertrag bis 2025. In der vergangenen Spielzeit lief Chader leihweise für Stade Lausanne-Ouchy in der Challenge League auf. In 28 Partien glückten dem Franzosen 9 Tore und 2 Assists.

04:40 Video Archiv: Luzern und GC teilen sich die Punkte Aus Sport-Clip vom 10.08.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 40 Sekunden.

Neue Offensivkraft für Sion

Sion verpflichtet für die laufende Saison mit einem Leihgeschäft den 27-jährigen französischen Mittelfeldspieler Wylan Cyprien von Parma. Die Walliser haben die Möglichkeit, den Spieler Ende Saison fix zu übernehmen. Cyprien wurde in Lens ausgebildet und spielte danach unter Trainer Lucien Favre bei Nizza. In 109 Spielen mit den Südfranzosen erzielte er 23 Tore. 2020 wechselte Cyprien nach Parma, von wo er an Nantes ausgeliehen wurde.