Legende: Gibt nicht länger die Anweisungen in der Innerschweiz David Edmondson. Freshfocus/Sven Thomann

FC Luzern auf Trainersuche

Der FC Luzern und David Edmondson, der Cheftrainer der Frauen, gehen per sofort getrennte Wege, wie der Klub mitteilte. Der Entscheid fiel nach der Analyse der aktuellen Situation. Luzern schaffte den Sprung in die anstehenden Viertelfinals nur knapp. Sandro Waser, Sportchef der Frauenabteilung des FC Luzern, wird die Mannschaft interimistisch in den verbleibenden Spielen der Saison betreuen.

Super League