Legende: Erhält einen neuen Vertrag beim FC Luzern Trainer Mario Frick. KEYSTONE/ Urs Flueeler

Frick bleibt bis 2024 bei Luzern

Der FC Luzern hat den Vertrag mit Trainer Mario Frick vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Der ehemalige Nationalstürmer Liechtensteins hatte den Posten in der Vorsaison nach der missglückten Hinrunde von Fabio Celestini übernommen und die Zentralschweizer vom Tabellenende via Barrage zum Ligaerhalt geführt. «Mit seiner authentischen und positiven Art passt Mario Frick nicht nur ideal zum FC Luzern. Er konnte damit auch die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herausführen und ihr eine klare und attraktive Spielweise einverleiben», lobt der Klub in der Mitteilung zur Vertragsverlängerung.