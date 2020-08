Legende: Reif für eine neue Aufgabe Blessing Eleke (24). Keystone

Eleke sucht neue Herausforderung in Belgien

Der FC Luzern verliert nach 2 Saisons seine Offensivkraft Blessing Eleke. Der 24-jährige Nigerianer schliesst sich per sofort dem belgischen Aufsteiger KFCO Beerschot-Wilrijk an. Das Team aus Antwerpen versucht sich zum ersten Mal in der obersten Liga. Der 1,90-m-Mann Eleke erzielte in der abgelaufenen Schweizer Meisterschaft für die Innerschweizer 4 Tore in 26 Partien. Überzeugend war er vor allem in der Saison davor. Während seines gesamten Engagements bei Luzern kam er auf eine Ausbeute von 22 Goals aus 72 Partien.