Luzerns Kadak verletzt sich in Testspiel

Legende: Rückschlag noch vor Saisonbeginn Jakub Kadak zog sich einen Muskelfaserriss zu. Keystone/Urs Flüeler

FCL: Kadak verpasst Saisonauftakt

Der FC Luzern muss zum Saisonstart der Super League auf seinen Mittelfeldspieler Jakub Kadak verzichten. Der 23-jährige Slowake zog sich im Testspiel gegen Cham einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Laut Vereinsmitteilung fällt er damit «einige Wochen» aus. Der Tabellensiebte der letzten Saison trifft nächste Woche am Sonntag (21. Juli) in der ersten Meisterschaftsrunde vor eigenem Publikum auf Servette.

07:48 Video Archiv: Kadak erzielt bei der 2:4-Pleite gegen YB beide Luzerner Treffer Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 48 Sekunden.