Luzerns Meyer wechselt in die 3. Bundesliga

Legende: Versucht sein Glück in Deutschland Leny Meyer. Keystone/Laurent Gillieron

Luzerns Meyer geht nach Deutschland

Leny Meyer verlässt den FC Luzern und wechselt in die 3. Bundesliga zum VfB Stuttgart II. Der 20-jährige Sohn von Sportchef Remo Meyer durchlief die gesamte Nachwuchsausbildung in Luzern. Für die 1. Mannschaft absolvierte er 18 Spiele, in dieser Super-League-Saison kam er nur gegen Servette zum Einsatz.