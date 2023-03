Legende: Kein Unschuldslamm Denis Simani. Keystone/URS FLUEELER

Luzerns Simani muss lange zuschauen

Denis Simani kommt ein Platzverweis nach einer Tätlichkeit im Testspiel gegen Bellinzona vom 24. März teuer zu stehen. Der Verteidiger ist für die nächsten 4 offiziellen Pflichtspiele seines Teams gesperrt worden. Der FCL hat gegen den Entscheid Einsprache (ohne aufschiebende Wirkung) eingelegt. Dafür kann Luzern wieder auf Marco Burch zählen. Der 22-jährige Innenverteidiger hatte zwei Monate verletzt gefehlt.

00:53 Video Archiv: Simani wird gegen den FCB verwarnt Aus Sport-Clip vom 30.03.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Vier Monate Pause für Lugano-Verteidiger Mai

Luganos Innenverteidiger Lukas Mai muss sich einer Bein-Operation unterziehen und fällt rund vier Monate aus. Der 22-jährige Deutsche hatte sich Mitte Monat einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Der Eingriff wird nach Klub-Angaben in den nächsten Tagen in München durchgeführt. Mai kam in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in bislang 24 Spielen des FC Lugano zum Einsatz.