Lausanne holt Magnin zurück in die Schweiz

Wie vermutet wird Ludovic Magnin neuer Trainer von Absteiger Lausanne-Sport. Der 43-Jährige tritt am Lac Léman die Nachfolge von Alain Casanova an und soll den Traditionsklub zurück in die Super League führen. Magnin war seit Januar 2022 in Österreich als Trainer beim SCR Altach tätig, wo er den Abstieg verhindern konnte. In der Schweiz hatte der ehemalige Nati-Verteidiger zwischen 2018 und 2020 den FC Zürich trainiert und den Cup-Sieg 2018 feiern können. Magnin, der im Kanton Waadt aufwuchs, kehrt damit in seine Heimat zurück.