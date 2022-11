Vaduz muss auf Trainersuche

Alessandro Mangiarratti ist nicht mehr Trainer des FC Vaduz. Darauf haben sich die Verantwortlichen der Liechtensteiner mit dem Cheftrainer am Mittwoch im gegenseitigen Einvernehmen geeinigt. Mangiarratti hatte dem Verein seinen Rücktritt angeboten. Der scheidende Trainer erklärte, dass er aufgrund des enormen Aufwands mit den insgesamt zwölf Partien in der Conference League und der Meisterschaft nicht mehr die Energie und Kraft habe, die die Mannschaft brauche. In den letzten beiden Spielen vor der Winterpause wird der 9. der Challenge League vom bestehenden Trainerteam um Alex Kern und Sebastian Selke betreut.

01:17 Video Archiv: Vaduz unterliegt bei Yverdon Aus Sport-Clip vom 11.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.