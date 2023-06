Luzern und Goalie Müller gehen getrennte Wege

Nach 4 Saisons und 139 Einsätzen für die Innerschweizer ist die Zeit von Marius Müller beim FC Luzern zu Ende. Der 29-jährige Schlussmann wechselt in sein Heimatland, wo er beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 einen Zweijahres-Vertrag unterschrieb. Sein grösstes Highlight in Luzern war mit Sicherheit der Cupsieg 2021. «Mit seinen Leistungen hat er den Club sportlich auf dem Platz geprägt – aber auch neben dem Platz war er in den vergangenen Jahren ein zentraler Bestandteil der Mannschaft», lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer in der Medienmitteilung zitieren. Am Donnerstag vermeldete Luzern zudem, dass der Vertrag mit Goalie Pascal Loretz vorzeitig bis 2027 verlängert wurde und er als Nummer 1 in die neue Saison steigen wird.