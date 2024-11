Per E-Mail teilen

2 Spielsperren für Monteiro

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat YB-Stürmer Joël Monteiro nach seinem Schuhwurf beim 0:0 im Match gegen den FCZ am Samstag für 2 Spiele gesperrt. Das offizielle Verdikt lautet dabei: «Leichte Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation». Der YB-Offensivspieler warf nach einem vermeintlichen Foul gegen ihn an der Strafraumgrenze seinen Schuh in Richtung von Gegenspieler Mirlind Kryeziu. Dieser sank daraufhin, offenbar leicht getroffen, theatralisch zu Boden.