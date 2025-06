Morandi wechselt von GC zu Servette

Nach 6 Jahren verlässt Giotto Morandi die Grasshoppers wie erwartet und schliesst sich Servette an. Der 26-jährige Tessiner war der dienstälteste Spieler beim Rekordmeister und wechselt ablösefrei an den Lac Léman. In 29 Partien hatte der Offensivspieler diese Saison 13 Torbeteiligungen sammeln können. Den Fall in die Barrage konnte auch der Tessiner nicht verhindern – dort wurde dann auf die Dienste Morandis verzichtet.

8 weitere Spieler verlassen Servette

Nach den bekannten Abgängen von Dereck Kutesa, der seine Karriere bei AEK Athen fortsetzt, und Enzo Crivelli trennt sich Servette von weiteren Spielern. Nach Vertragsende beziehungsweise dem Auslaufen des Leih-Geschäfts werden Kasim Adams, Victory Beniangba und Joseph Nonge ebenso wie Moussa Diallo, Valton Behrami, Noah Henchoz, Loïs Ndema und Alexandre Dias Patricio in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Genfer auflaufen.

FCB-Fan hat Bein verloren

Der Anhänger des FC Basel, der sich nach dem Cupsieg am Sonntag schwer verletzt hat, hat sein Bein verloren. Dies teilte der FCB in Absprache mit dem Betroffenen und seiner Familie mit. «Hinzu kommen weitere schwere – jedoch zum Glück heilbare – Verletzungen», so der FCB weiter. Der Fan war nach der Partie am Bahnhof Wankdorf auf ein Gleis gestürzt und wurde von einem einfahrenden Zug erfasst.

Legende: Knapp 6 Monate War Paolo Tramezzani in Yverdon aktiv. KEYSTONE/Christian Merz

Neuer Job für Tramezzani

Paolo Tramezzani hat nach dem Abgang bei Super-League-Absteiger Yverdon eine Trainerstelle in Zypern gefunden. Der 54-jährige Italiener wird Coach von AEL Limassol. Bei Yverdon hatte Tramezzani das Amt erst im vergangenen Dezember als Nachfolger des entlassenen Tessiners Alessandro Mangiarratti angetreten. In Zypern hat Tramezzani schon einmal gewirkt, nämlich von Oktober 2018 bis August 2019 bei Apoel Nikosia.

