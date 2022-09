GC-Keeper Moreira fällt lange aus

Die Grasshoppers müssen in den nächsten drei bis vier Monaten ohne ihren portugiesischen Stammgoalie André Moreira auskommen. Der 26-Jährige zog sich am Sonntag im Super-League-Spiel in Basel (1:5) bei einem Abschlag einen Abriss des langen Adduktorenmuskels zu. Er wurde in der 25. Minute beim Stand von 0:2 durch Ersatzgoalie Justin Hammel ersetzt.