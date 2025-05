Kryeziu kündigt Abgang an

Mirlind Kryeziu wird den FC Zürich im Sommer verlassen. Die kündigte der 28-Jährige in den Sozialen Medien an. Das Eigengewächs, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, spielte seit 2004 für den FCZ und durchlief dabei die Juniorenabteilung. Seitdem Kryeziu seinen Vertrag im Winter nicht verlängern wollte, stand der Innenverteidiger auf dem Abstellgleis. Wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt.

FCZ bindet Morozov langfristig

Der FC Zürich hat Yevhen Morozov mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet. Das 18-jährige ukrainische Torhütertalent gehört ab der kommenden Saison zum Kader der ersten Mannschaft. Morozov kam im Januar 2023 aus der Ukraine in die Schweiz. Beim FCZ spielte er in der U17, der U19 und seit einem Jahr in der Promotion League, wo er in dieser Saison 14 Einsätze absolvierte.

