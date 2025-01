Per E-Mail teilen

Decarli fehlt GC für 3 Spiele

Saulo Decarli steht den Grasshoppers in den nächsten Partien nicht zur Verfügung. Der Verteidiger muss nach seinem Platzverweis im Meisterschaftsspiel am Samstag gegen Sion (1:0) dreimal aussetzen. Der Schiedsrichter hatte bereits in der 4. Minute ein Foulspiel Decarlis mit der roten Karte geahndet.

Janko beendet seine Profi-Karriere

Verteidiger Lenny Janko beendet per sofort seine Karriere. Dies gab der FC Aarau am Montag bekannt. Der 22-Jährige tue dies aus gesundheitlichen Gründen. Janko war im vergangenen Sommer aus der U21-Auswahl des FC Zürich zu Aarau in die Challenge League gewechselt. Nach einer verletzungsbedingten Zwangspause kam der schweizerisch-gambische Doppelbürger erst kurz vor der Winterpause zu zwei Teileinsätzen. Beim FCA wäre sein Vertrag noch bis im Sommer 2026 gelaufen.

Schweizer Fussball