Nach VAR-Ärger im Cup: Sion-Constantin will vor TAS ziehen

Legende: Fühlt sich ungerecht behandelt Sion-Präsident Christian Constantin. Freshfocus/Urs Lindt

Sion-Präsident will Spiel-Wiederholung

Christian Constantin will vor dem Internationalen Sportgerichtshof (TAS) eine Wiederholung des Cup-Halbfinals gegen Lugano erwirken. Dies kündigte der Präsident des FC Sion im Blick an. Grund ist die Tatsache, dass bei dem 0:2 verlorenen Spiel kein Video-Schiedsrichter im Einsatz stand. Der Schweizerische Fussballverband hatte eine entsprechende Beschwerde unter anderem mit dem Hinweis auf die fehlende Infrastruktur beim Challenge-League-Verein abgelehnt. Stein des Anstosses ist ein umstrittener Penalty, der Lugano das 2:0 ermöglichte. Die Zeit drängt. Der Cupfinal, den nach aktuellem Stand Servette und Lugano bestreiten, ist am 2. Juni angesetzt.