Alpstaeg behindert FCL-Lizenzierung weiterhin

Die Posse rund um den FC Luzern geht weiter. Nachdem die Innerschweizer vor einer Woche die Lizenzunterlagen für die nächste Saison ohne Unterschrift von Stadionbesitzer Bernhard Alpstaeg eingereicht hatten, wandte sich der 77-Jährige mittlerweile an die Liga. «Mit der direkten Kontaktaufnahme von Bernhard Alpstaeg mit der Swiss Football League und der damit verbundenen Forderung, ihm Einsicht in das Lizenzgesuch des FC Luzern zu gewähren, hat Bernhard Alpstaeg einen weiteren Schritt unternommen, um das Lizenzierungsverfahren des FC Luzern zu behindern», schreibt der Klub in einer Medienmitteilung. Alpstaeg drohe zudem weiterhin ultimativ damit, den Stadion-Mietvertrag – der für die Lizenzerteilung elementar ist – zu kündigen.

Verfahren gegen Servette eröffnet

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) eröffnet ein Verfahren gegen Servette. Am Sonntag wurde im Heimspiel gegen Luzern ein Spieler eingewechselt, der nicht auf dem offiziellen Matchblatt zu finden war. Mehr Informationen gab die SFL vorerst nicht bekannt. Luzern gewann die Partie in Genf mit 1:0.

3 Spielsperren für Crivelli – Sio für 2 Spiele gesperrt

Servette-Stürmer Enzo Crivelli wird die nächsten drei Spiele auf der Tribüne verbringen müssen. Der Franzose leistete sich im Spiel gegen Luzern eine Tätlichkeit. Bei der Strafe wurde berücksichtig, dass der Stürmer der «Grenats» provoziert wurde. Ebenfalls eine Strafe von zwei Spielsperren absitzen muss Giovanni Sio. Der Mittelfeld-Akteur des FC Sion leistete sich eine leichte Tätlichkeit. Wie bei Crivelli wurde berücksichtigt, dass der 33-jährige Ivorer zuvor provoziert wurde.

Bandscheiben-Problematik bei Fabian Frei

Der FC Basel muss auf unbestimmte Zeit auf Captain Fabian Frei verzichten. Der 34-Jährige laboriert an einer Bandscheiben-Problematik, wie der FCB auf Twitter mitteilte. Frei hatte beim 1:0 in Luzern Anfang März nach einer knappen Stunde ausgewechselt werden müssen. In dieser Partie hatte der Thurgauer per Penalty zum Sieg getroffen.

Loosli wechselt nach Bochum

Noah Loosli verlässt die Grasshoppers Ende Saison und wechselt zum abstiegsbedrohten Bundesligisten VfL Bochum. Der 26-jährige Innenverteidiger erhält einen Zweijahres-Vertrag, der auch für die 2. Bundesliga gültig ist. Loosli bestritt bislang 90 Super-League-Partien und erzielte dabei drei Tore.