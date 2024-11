Legende: Musste schon nach 25 Minuten vom Feld Abdu Conté. Freshfocus/Claudio Thoma



Innenband-Verletzung bei YB-Verteidiger Conté

Die Young Boys beklagen weiteres Verletzungspech in der Abwehr. Der Portugiese Abdu Conté wird dem Schweizer Meister mehrere Wochen fehlen. Der 26-jährige linke Aussenverteidiger verletzte sich am Samstag im Spiel beim FCZ am Innenband im linken Knie. Der Klub rechnet mit einer Ausfalldauer von 4 bis 6 Wochen. Conté ist nach Saidy Janko, Patric Pfeiffer, Tanguy Zoukrou, Miguel Chaiwa, Mohamed Ali Camara, Mats Seiler und Jaouen Hadjam der 8. Abwehrspieler, der YB in den kommenden Tagen und Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.