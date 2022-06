Legende: Seine Zukunft liegt im Aargau Nikola Gjorgjev. Freshfocus / Marc Schumacher

Gjorgjev wechselt von GC zu Aarau

Der FC Aarau verstärkt sich mit Nikola Gjorgjev. Der von den Grasshoppers kommende 24-jährige Offensivspieler unterschreibt beim Klub aus der Challenge League bis 2024. Der Vertrag von Gjorgjev mit GC wäre in diesem Sommer ausgelaufen. Bereits im letzten Halbjahr war der frühere Captain der Zürcher in der Challenge League im Einsatz gewesen. Für Schaffhausen überzeugte der Nordmazedonier mit 4 Toren und 5 Assists in 16 Partien. Für Aarau spielte er bereits in der Saison 2017/2018 einige Monate lang leihweise.