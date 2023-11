Legende: Hat sich beim Cup-Spiel gegen Kriens verletzt Adrian Barisic. Imago/Geisser

FCB: Barisic fällt mehrere Wochen aus

Der kriselnde FC Basel muss vorerst ohne Innenverteidiger Adrian Barisic auskommen. Der 22-jährige Internationale aus Bosnien-Herzegowina musste am Mittwoch beim Sieg im Cup-Achtelfinal in Kriens mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Medizinische Untersuchen führten zwar keine schwerwiegende Verletzung zu Tage, gemäss dem FCB wird Barisic dem Klub aber «wohl ein paar Wochen» fehlen. In der Super League stand Barisic in den letzten sieben Spielen durchgehend in der Startformation der am Tabellenende klassierten Basler.