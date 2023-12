Legende: Klatscht bald für das US-Team Vincent Cavin. Toto Marti/Blick/freshfocus

Cavin wird Assistent im US-Nationalteam

Vincent Cavin, 13 Jahre Teil der Schweizer Nationalmannschaft und noch bis Ende Jahr der Assistent von Nationaltrainer Murat Yakin, nimmt in den USA eine neue Herausforderung an. Der 48-jährige Waadtländer schliesst sich im Januar dem amerikanischen Fussballverband an und wird dort Assistent von Nationaltrainer Gregg Berhalter. Zuvor war spekuliert worden, dass Cavin seine Karriere im Klubfussball fortsetzen könnte. Er galt als erster Anwärter auf den Job als Technischer Direktor beim Super-League-Klub Lausanne-Sport.