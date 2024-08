Legende: Gastieren in Zürich Granit Xhaka und Ruben Vargas treten mit der Nati inm Letzigrund gegen Serbien an. Keystone/DPA/Sören Stache

Nations-League-Spiel gegen Serbien im Letzigrund

Der Spielplan des Männer-Nationalteams im Länderspiel-Herbst ist komplett. Das dritte und letzte Heimspiel der Nations League vom Freitag, 15. November 2024 gegen Serbien findet im Letzigrund in Zürich statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Zuvor tritt die Nati am 8. September in Genf gegen Spanien und am 15. Oktober in St. Gallen gegen Dänemark an.