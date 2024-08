Legende: Gastieren in Zürich Granit Xhaka und Ruben Vargas treten mit der Nati inm Letzigrund gegen Serbien an. Keystone/DPA/Sören Stache

Nations-League-Spiel gegen Serbien im Letzigrund

Der Spielplan des Männer-Nationalteams im Länderspiel-Herbst ist komplett. Das dritte und letzte Heimspiel der Nations League vom Freitag, 15. November 2024 gegen Serbien findet im Letzigrund in Zürich statt. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Zuvor tritt die Nati am 8. September in Genf gegen Spanien und am 15. Oktober in St. Gallen gegen Dänemark an.

08:23 Video Archiv: Die Nati scheitert an der EM im Viertelfinal an England Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 23 Sekunden.

Lehmann gibt Debüt für Juventus

Alisha Lehmann hat bei ihrem ersten Spiel im Dress von Juventus Turin nichts am torlosen Unentschieden im Test gegen Bayern München ändern können. Die Bernerin, die von Aston Villa zur «Alten Dame» gewechselt ist, wurde wie Nati-Teamkollegin Viola Calligaris in der 61. Minute eingewechselt. Juventus musste im Kampf um den Meistertitel in Italien zuletzt zweimal der AS Rom den Vortritt lassen.